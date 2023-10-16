Телеканал Al Arabiya сообщил о временном прекращении огня на юге сектора Газа

Воюющие стороны договорились ввести режим прекращения огня в южных районах сектора Газа. Он будет действовать пять часов для эвакуации иностранцев и поступления на территорию анклава гуманитарной помощи через КПП «Рафах», сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на своего корреспондента Уточняется, что режим вступил в силу в 9:00 по местному времени (совпадает с московским).