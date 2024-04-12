Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили более 69 млн рублей

Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили 69,2 млн рублей, сообщил 12 апреля первый вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин на сессии заксобрания региона.
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