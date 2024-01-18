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Почему кошки любят валерьянку и насколько она для них вредна

Почему кошки любят валерьянку и насколько она для них вредна

Владельцы котов и кошек прекрасно знают, как их домашние животные реагируют на валерьянку. В первую очередь она вызывает у представителей семейства кошачьих мощный прилив сил — они начинают кататься по полу, бегать по комнате, нападать на встречающихся у них на пути «врагов» и так далее.

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НR
Надежда Rudi
Кошки изгрызают валерианы корни весной в саду. А кошачью мяту просто нюхают и трутся около неё!
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