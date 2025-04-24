Расчеты FPV-дронов спецназа срывают ротации ВСУ на красноармейском направлении

РИА Новости/Евгений Биятов Расчtты FPV-дронов соединения спецназа группировки войск "Центр" проводят точечные "зачистки" путей подвоза боевиков и техники ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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