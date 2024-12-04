Банки начали запускать сервис «второй руки» для подтверждения операций

Т-банк в декабре запустил сервис «второй руки», позволяющий третьему лицу подтверждать или отклонять ряд банковских операций, в случае если возникает подозрение, что они совершаются под воздействием злоумышленников, пишут “Известия” со ссылкой на заявление пресс-службы.
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