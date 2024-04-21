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Томас Грэм и The Hill готовят американцев к победе России в зоне СВО

Томас Грэм и The Hill готовят американцев к победе России в зоне СВО

Конфликта на Украине можно было избежать, если бы стороны вовремя приступили к переговорам. Такое мнение высказал в своей статье, опубликованной в The Hill, бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

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