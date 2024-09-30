Энергетики «Россети Урал» обеспечили энергоснабжение садового товарищества «Скалистый» в Невьянском городском округе

Фото: пресс-служба «Россети Урал» BrisperСпециалисты производственного отделения Нижнетагильские электрические сети свердловского филиала ПАО «Россети Урал» выполнили комплекс мероприятий по договорам технологического присоединения 32 земельных участков.
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