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RT Russia

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Швейцария допустила отмену санкций против России после референдума

Швейцария допустила отмену санкций против России после референдума

Если 27 сентября граждане Швейцарии поддержат инициативу о вечном нейтралитете, стране придётся снять действующие ограничения против России.

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