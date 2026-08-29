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Моуринью об атаке «Реала»: «Тренер выглядит гением, когда у него есть игроки невероятно качества. Нападающие выигрывают матчи, им нужно пространство для творчества, но и организация важна»

Главный тренер « Реала »  Жозе Моуринью высказался о работе с игроками группы атаки. – Нужно ли давать игрокам атаки полную свободу действий? – Когда в команде есть игроки невероятно качества, они делают так, что тренер выглядит гением.

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