Калужский Минстрой пообещал найти виновника незаконных сливов отходов в Росве

В областном Минстрое отреагировали на материал КН о незаконных сливах отходов в колодец в Росве. Видеозапись с фактами таких сливов прислала в редакцию неравнодушная местная жительницаВ областном Минстрое отреагировали на материал КН о незаконных сливах отходов в колодец в Росве.