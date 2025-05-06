Калужский Минстрой пообещал найти виновника незаконных сливов отходов в Росве

В областном Минстрое отреагировали на материал КН о незаконных сливах отходов в колодец в Росве. Видеозапись с фактами таких сливов прислала в редакцию неравнодушная местная жительницаВ областном Минстрое отреагировали на материал КН о незаконных сливах отходов в колодец в Росве.
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