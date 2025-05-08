Окопы у Тёткино завалены трупами боевиков ВСУ, брошенных в наступление на Курскую область. Ивановские десантники за 3 дня кровавого наступления ВСУ уничтожили множество оккупантов.
Окопы у Тёткино завалены трупами боевиков ВСУ (ФОТО)
Комментарии
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ЭГ
Эльшад Гасанов
у трупа нога перпендикулярно носком к земле не стоит, кому нужны такие тупые фальшивки?! Репутация важнее всего, не теряйте её.
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14 час.
евгений черкашин
хохлосрань уничтожить огнем и мечом.
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13 час.
Lana_Borei Иванова
ВСУшных трупов много не бывает, правда вони хочется меньше. Жаль наших воинов, что они порой слышат его
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12 час.
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