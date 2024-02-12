Турция представила "конкурента" разработанного в Туле ПВО "Панцирь"

На выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии турецкая компания Aselsan представила зенитный ракетно-пушечный комплекс GURZ, который, согласно некоторым утверждениям, может конкурировать с российской системой ПВО "Панцирь".
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