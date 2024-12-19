За ночь над Россией было уничтожено 84 беспилотника

Среди сбитых дронов 36 были уничтожены в Ростовской области.В течение прошлой ночи силы противоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 84 беспилотника над различными регионами России, сообщает Министерство обороны.
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