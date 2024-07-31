Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

Рафаэль Фахрутдинов 30 июля 2024 г., 21:55 Военкор Громов: Взятие Торецка позволит ВС РФ перехватить логистические узлы ВСУ Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку.
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