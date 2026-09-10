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Царьград

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Саперы из Казахстана обезвредили 2 тыс. боеприпасов на Голанских высотах

Саперы из Казахстана обезвредили 2 тыс. боеприпасов на Голанских высотах

Казахстанские военные саперы ликвидировали на Голанских высотах свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов и боеприпасов.

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