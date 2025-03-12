С хитрым прицелом на будущее: Минпромторг усилит автопрому ходовую часть новой стратегией

Российские колеса катятся, как всегда, по извилистой колее. Куда она выведет — никто не знает Иван Рыбин Фото: Виктория Иванова/ТАСС Мифические беспилотные машинки, альтернативные виды топлива, не менее фантастический электрический транспорт, прочие «прожекты» — в Минпромторге будут рожать обновлённую стратегию развития российского автопрома.