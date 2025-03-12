БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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С хитрым прицелом на будущее: Минпромторг усилит автопрому ходовую часть новой стратегией

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