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Царьград

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Большой пожар в цыганском посёлке под Тюменью. Очевидцы рассказали о взрыве. Появились версии

Большой пожар в цыганском посёлке под Тюменью. Очевидцы рассказали о взрыве. Появились версии

Вчера вечером под Тюменью сгорел цыганский посёлок. Сгорело 12 домов. Огонь бушевал 6 часов. Сами цыгане не верят, что дома могли поджечь.

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