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Как автобусы «Транспорта Верхневолжья» будут работать 12 июня

Как автобусы «Транспорта Верхневолжья» будут работать 12 июня

В период длинных выходных, с 10 по 12 июня, приуроченных к празднованию Дня России, городские автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери, Калининском, Ржевском, Зубцовском, Кимрском и Конаковском районах будут курсировать по графику выходного дня.

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