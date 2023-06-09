Как автобусы «Транспорта Верхневолжья» будут работать 12 июня

В период длинных выходных, с 10 по 12 июня, приуроченных к празднованию Дня России, городские автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери, Калининском, Ржевском, Зубцовском, Кимрском и Конаковском районах будут курсировать по графику выходного дня.