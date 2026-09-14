Клычков пригрозил расторжением контракта по Судбищенской битве в Орловской области

Подрядчик, который сейчас задействует всего 4-8 рабочих и 2-3 единицы техники, должен активизировать работы по Судбищенской битве, иначе контракт будет расторгнут.
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