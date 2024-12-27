США обвинили хакеров из КНР в получении доступа к личным данным американцев

Китайская хакерская группировка Salt Typhoon, якобы связанная с властями КНР, могла получить доступ к информации около сотни американских граждан, находящихся в районе столицы США, сообщила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер 27 декабря на онлайн-брифинге для журналистов.