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США обвинили хакеров из КНР в получении доступа к личным данным американцев

США обвинили хакеров из КНР в получении доступа к личным данным американцев

Китайская хакерская группировка Salt Typhoon, якобы связанная с властями КНР, могла получить доступ к информации около сотни американских граждан, находящихся в районе столицы США, сообщила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер 27 декабря на онлайн-брифинге для журналистов.

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