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Маннарино не попал в основу «Большого шлема» впервые с US Open-2012

Маннарино не попал в основу «Большого шлема» впервые с US Open-2012

В первом круге квалификации «Ролан Гаррос» 36-летний француз уступил Люке Ван Ашу – 3:6, 5:7. 13 лет назад на US Open Маннарино уступил Маттиасу Бахингеру в финале квала – 6:7(4), 3:6.

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