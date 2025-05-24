Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Выпускники Донецка сегодня зажгли на площади, исполняя школьный вальс! Это невероятно трогательный момент, который навсегда останется в сердцах.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Выпускники Донецка сегодня зажгли на площади, исполняя школьный вальс! Это невероятно трогательный момент, который навсегда останется в сердцах.
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