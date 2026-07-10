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Потерявшая сына на СВО россиянка лишила выплат его «черную вдову»

Потерявшая сына на СВО россиянка лишила выплат его «черную вдову»

В Екатеринбурге женщина, чей сын не вернулся с зоны боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО), смогла добиться лишения выплат для его супруги, которую называют «черной вдовой» из-за третьего брака .

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