Потерявшая сына на СВО россиянка лишила выплат его «черную вдову»

В Екатеринбурге женщина, чей сын не вернулся с зоны боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО), смогла добиться лишения выплат для его супруги, которую называют «черной вдовой» из-за третьего брака .
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