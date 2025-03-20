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Тина Канделаки поделилась редким фото дочери, которая недавно вышла замуж

Тина Канделаки поделилась редким фото дочери, которая недавно вышла замуж

Тина Канделаки показала редкое фото дочери, которая недавно вышла замуж. Снимок 25-летней Мелании ведущая разместила в своих сторис*.

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