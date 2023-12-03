Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: народные приметы, поверья, запреты и обычаи Ирэн ОрлонскаяЕжегодной 4 декабря православные христиане Российской Федерации и всей планеты отмечают добрый и радостный двунадесятный праздник — Введения во храм Пресвятой Богородицы.
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