Известия: мошенники стали чаще инсценировать ДТП, чтобы выманить деньги у жертвы

На российские дороги вернулись хорошо знакомые по 90-м годам прошлого века автоподставщики. Ситуации, в которых мошенники инсценируют дорожно-транспортные происшествия, стали встречаться гораздо чаще, чем раньше, рассказал изданию “Известия” юрист Илья Русяев.
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