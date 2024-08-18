Китай: медный монополист

Сосредоточение 97% медеплавильных и перерабатывающих медь производств в руках китайских промышленников создает значительную угрозу мировой экономике, считают специалисты аналитической компании Wood Makenzie.
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