В Забайкальском крае полицейские оказали помощь женщине с ребёнком, пострадавшим в дорожной аварии

Старшие инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Забайкальскому краю Вадим Полухин и Булат Доржиев в дневное время ехали по федеральной автодороге Чита – Хабаровск.
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