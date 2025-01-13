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В Твери возбудили дело после жестокого убийства пары пенсионеров

В Твери возбудили дело после жестокого убийства пары пенсионеров

Тела пенсионеров с признаками насилия нашли в одном из домов в СНТ "Зелёный сад".В воскресенье, 12 января, в одном из домов, расположенных на территории СНТ "Зелёный сад" в Калининском муниципальном округе Тверской области, были найдены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.

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