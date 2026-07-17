Возможный визит Трампа, концерт Шакиры и Бибера, встреча Месси с Ямалем и автографы Овечкина: что окружает финал ЧМ-2026

19 июля мир наконец получит ответ на вопрос, который терзал последние 40 дней: сможет ли Лионель Месси привести Аргентину ко второму триумфу подряд или Ламин Ямаль разрушит мечту кумира и вернёт титул Испании.
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