Личка заявил, что не испытывает давления на Родине из-за работы в России

Марцел Личка признался, что не испытывает проблем в Чехии из-за того, что работает в России. Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что не испытывает никаких проблем в родной Чехии из-за работы в России.
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