Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов: Округ выполняет текущие обязательства в газовой сфере и готов к новым проектам

Ямал играет огромную роль в обеспечении энергобезопасности не только России, но и других стран. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который участвует в деловой программе международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.
Ямал играет огромную роль в обеспечении энергобезопасности не только России, но и других стран. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который участвует в деловой программе международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.
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