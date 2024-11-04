«Он умолял остановить гонку»: Марко — о Ферстаппене на Гран При Бразилии

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что Макс Ферстаппен требовал остановить Гран При Бразилии из-за дождя, несмотря на то, что голландец одержал уверенную победу в гонке.
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