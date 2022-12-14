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Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ, забросивший 800 шайб. У Хоу – 801, у Гретцки – 894

Александр Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ, забросивший 800 шайб. Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (6:2, третий период).

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