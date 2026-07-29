МЧС ввело ограничения для грузовиков из-за жары свыше 32 градусов

Из-за высоких температур, превышающих 32 градуса, МЧС России с 08:00 до 20:00 29 июля 2026 года ввело ограничения на движение тяжеловесных грузовиков на федеральных трассах в ряде регионов, включая Свердловскую, Тюменскую области и Республику Башкортостан.