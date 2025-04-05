Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу и пикап ВСУ в Донецкой области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили живую силу и пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на краматорско-дружковском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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