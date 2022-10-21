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Никита Михайлов: «Произвольная Валиевой оставила самый сильный отпечаток. Классно, что ребята взяли эту тему, они не пошли простым путем»

Хореограф Никита Михайлов оценил произвольную программу Камилы Валиевой, посвященную Олимпиаде в Пекине.

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