В пятницу утром в отеле во Франции скончался южноафриканский регбист Хайрон Эндрюс, 31 год. Игрок команды "Лайонз" был найден мертвым в ванной комнате.
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