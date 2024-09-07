Медвежий угол
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Медвежий угол

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Хитрый депутат: Сказал всем, что воюет на СВО. А сам сидел в бухгалтерии

Хитрый депутат: Сказал всем, что воюет на СВО. А сам сидел в бухгалтерии

Фото: Freepik.com Депутат из Екатеринбурга Алексей Коробейников притворился, что поехал добровольцем на фронт.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Создается впечатление, что у слова &quot;депутат&quot; есть синоним слово &quot;ворюга&quot;!
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8 час.
Владимир Байденюк
И фамилия соответствует &amp;quot;герою&amp;quot;. Ни стыда у человека, ни совести. Думаю пора его коллегам ставить вопрос об окончании его депутатских полномочий. Как де это все низко.... Блевать охота.
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8 час.

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