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ТАСС: избивавший людей под Курском пленный ВСУ Панченко боится последствий

ТАСС: избивавший людей под Курском пленный ВСУ Панченко боится последствий

Попавший в плен к войскам ВС РФ украинский боевик Виталий Панченко, служивший в 61-й механизированной бригаде, признается, что боится последствий за избиение российских военных и гражданских в Суджанском районе Курской области.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Вопрос один - почему этот ублюдок пленный? Кормят и лечат? Повесить скотину на площади прилюдно. А сначала все кости переломать.
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Когда бесчинствовал должен был думать о последствиях.Так что ,не обессудь !
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14 час.

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