ТАСС: избивавший людей под Курском пленный ВСУ Панченко боится последствий

Попавший в плен к войскам ВС РФ украинский боевик Виталий Панченко, служивший в 61-й механизированной бригаде, признается, что боится последствий за избиение российских военных и гражданских в Суджанском районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии