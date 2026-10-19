Крупнейшие биржи Азии по обороту: Шанхайская (7,37 трлн долларов), Японская (6 трлн долларов), Шэньчжэньская (5,33 трлн долларов), Гонконгская (4,97 трлн долларов), Индийская (3,45 трлн долларов).
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