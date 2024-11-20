Газзаев назвал Черданцева и Генича любимыми комментаторами

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев в интервью « КП Спорт » высказался о дискуссии вокруг футбольных комментаторов, которых ранееЗаслуженный тренер России Валерий Газзаев в интервью «КП Спорт» высказался о дискуссии вокруг футбольных комментаторов, которых ранее критиковал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
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