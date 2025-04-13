В Екатерининском собрании в Петербурге состоится премьера спектакля-перформанса «Наводнение.1824»

В Екатерининском собрании состоится премьера спектакля-перформанса «Наводнение.1824», погружающего зрителей в трагические события 7 (19) ноября 1824 года, когда уровень воды в Неве поднялся на 4,14-4,21 метра, разрушая 462 дома и унося жизни от 200 до 600 человек, сообщает ТАСС.