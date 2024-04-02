Свердловский главврач попал под следствие из-за траты бюджета на гостиницу

Главврач Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ) в Новоуральске (Свердловская область) Гарик Хачатрян мог попасть под уголовное преследование, предположительно, из-за траты бюджетных средств на проживание в гостинице.
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