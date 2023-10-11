Поэтический фестиваль стартовал в центрах московского долголетия

В центрах московского долголетия стартовал городской литературный фестиваль для старшего поколения. Участники посоревнуются в эрудиции на викторинах, проверят знания о фильмах, а также выступят на сцене с авторскими стихотворениями.
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