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Закон, порядок, государство

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В Кабардино-Балкарии сотрудники полиции выявили дополнительные факты преступной деятельности подозреваемого в сбыте наркотических средств

В сентябре 2024 года СО ОМВД России по Зольскому району было возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего ранее судимого жителя Ставропольского края.

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