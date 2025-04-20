Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россиянам объяснили правила приготовления шашлыка на даче

Россиянам объяснили правила приготовления шашлыка на даче

Шашлыки являются неотъемлемым атрибутом дачного сезона у россиян. Однако, чтобы отдых не привел к печальным последствия, нужно соблюдать требования безопасности.

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