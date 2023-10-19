Hill: США нельзя жертвовать Израилем ради киевского режима

Американская сторона не должна прекращать военную помощь Израилю из-за украинского конфликта. Об этом сообщили председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в материале для Hill.
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