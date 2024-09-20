🗓 Сегодня 20 сентября – отмечается 15 праздников. Выбираем на свой вкус😋 ✅ День устраивания спонтанных чаепитий ✅ Всемирный день риса ✅ День улетающих птиц ✅ Всемирный день чистоты ✅ День общественнополезного человека ✅ День секретаря ✅ Международный день студенческого спорта ✅ Всемирная акция «Очистим мир» ✅ Международный день вина «Гринаш» ✅ День рекрутера ✅ День адыгов в Кабардино-Балкарии (День черкесов) ✅ День пиццы «Пепперони» ✅ День сырных палочек ✅ День пекарни.