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Инициатива не наказуема: как попасть в «Клуб партнеров Ozon» и стать сопричастным к большому бизнесу

Инициатива не наказуема: как попасть в «Клуб партнеров Ozon» и стать сопричастным к большому бизнесу

На наши вопросы отвечают: Тимур Юсупов из Тюмени, сотрудничает с Ozon c 2015 года, за 14 месяцев открыл 8 новых ПВЗ; Артем Арбеков из Великого Новгорода, сотрудничает с Ozon c 2017 года, открыл 15 ПВЗ (из них сейчас работают 13); Ольга Субботина из Кемерово, сотрудничает с Ozon c 2019 года, за два года открыла один ПВЗ и установила несколько постаматов; Богдан Оглоблин из Кемерово, сотрудничает с Ozon с весны 2020 года как продавец, открыл один ПВЗ и планирует увеличивать их количество.

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